Switch 2 получила новое «железо» с процессором Nvidia T239, ускорением на базе DLSS и значительным увеличением оперативной памяти.

Специалисты из Digital Foundry раскрыли полные технические характеристики портативной консоли Nintendo Switch 2, запуск которой намечен на 5 июня. Главным отличием новинки стал действительно кастомный процессор T239, разработанный совместно с Nvidia специально для этой модели. Новый чип включает восемь ядер ARM Cortex-A78C, из которых шесть доступны для игр, а два задействованы для системных задач.

Тактовая частота CPU в док-режиме составляет 998 МГц, в портативном — 1,1 ГГц, с возможным ускорением до 1,7 ГГц при определённых сценариях. В отличие от первой модели Switch, где использовался адаптированный Tegra X1, Switch 2 использует по-настоящему специализированное решение, учитывающее особенности портативного гейминга.

Существенные улучшения затронули и графику — в новой консоли используется архитектура Ampere от Nvidia (как в линейке RTX 30), с 1536 CUDA-ядер. Тактовая частота GPU достигает 1007 МГц в док-режиме и 561 МГц в портативном, а в пиковом значении может подниматься до 1,4 ГГц. Благодаря этому производительность достигает до 3,07 терафлопс, что сопоставимо с видеокартой RTX 2050 для ноутбуков.

Оперативная память представлена двумя модулями LPDDR5X по 6 ГБ — всего 12 ГБ, из которых 9 ГБ доступны разработчикам, а остальное резервируется системой. Хранилище — 256 ГБ UFS 3.1, с поддержкой карточек microSD Express до 2 ТБ. Помимо этого, в консоль встроен отдельный движок для распаковки данных, снижающий нагрузку на CPU. Есть HDMI, USB-порты, встроенные камера и микрофон, а также новые функции вроде трекинга и голосового чата.

Switch 2 делает упор не только на «железо», но и на интеллектуальные оптимизации: DLSS и трассировка лучей позволят достичь высокой чёткости изображения при скромных энергозатратах. Всё это делает новую консоль не просто обновлением, а полноценным переходом на новое поколение игровых портативных систем.