С 2026 года начнётся замена «Тополей-М» на новые «Ярсы». Старые ракеты могут пойти на создание космических носителей — в мирное применение.

Министерство обороны планирует с 2026 года начать постепенное снятие с боевого дежурства межконтинентальных баллистических ракет «Тополь-М» в шахтных пусковых установках. Об этом сообщили в Telegram-канале Military Russia, ссылаясь на внутреннюю информацию об изменениях в стратегических силах.

Ракеты, поступившие на вооружение в 1997 году, будут заменены более современными комплексами «Ярс» или их производными. Ожидается, что процесс перевооружения пройдёт поэтапно, поскольку существующие «Тополя-М» приближаются к завершению эксплуатационного ресурса.

Кроме того, упоминается, что снятые с дежурства ракеты могут быть переоборудованы под носители лёгких космических аппаратов в рамках программы «Старт-1М». Это позволит использовать остаточный ресурс конструкций в мирных целях — например, для выведения спутников на низкие орбиты.

«Тополь-М» — трёхступенчатая ракета с моноблочным боевым оснащением. Она способна преодолевать более 10 000 км, а её ядерная часть относится к мегатонному классу. За счёт маршевых двигателей на твёрдом топливе ракета набирает скорость максимально быстро, минимизируя шансы перехвата на стартовом участке полёта.