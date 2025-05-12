iQOO готовит флагманские планшеты и умные часы: «прошка» с экраном 3.1K и зарядкой 66 Вт

До конца мая компания iQOO анонсирует сразу несколько новых гаджетов — в их числе мощные планшеты серии Pad 5 и смарт-часы Watch 5. По предварительной информации, устройства будут позиционироваться как высокопроизводительные и ориентированы на геймеров и тех, кто ищет замену ноутбуку. Серия планшетов, по словам инсайдеров, получит флагманские чипы, высокое разрешение дисплеев и быструю зарядку.

В линейку войдут iQOO Pad 5 и Pad 5 Pro. «Про»-версия получит 13-дюймовый IPS-экран с разрешением 3.1K и процессор MediaTek Dimensity 9400+ — одно из самых мощных решений на рынке. Обещают зарядку мощностью 66 Вт, что сделает планшет одним из самых быстрых в классе. Базовая модель, по слухам, будет чуть компактнее — 12,1 дюйма, с разрешением 2.8K и чипом Dimensity 9300+. Зарядка у неё скромнее — 44 Вт, но тоже весьма быстрая.

Также готовится к релизу компактный 8-дюймовый планшет с игровым уклоном — у него появятся внешние аксессуары, намекающие на геймерский функционал. Возможно, речь идёт о съёмных контроллерах или специальной док-станции. Этот девайс, судя по утечкам, представят во второй половине года.

Умные часы Watch 5 пока засветились только на тизере. На изображении — круглый корпус, поворотная кнопка и тканевый ремешок. Особенностью стала расцветка в стиле King Pro League — крупного киберспортивного турнира по Honor of Kings. Деталей о «начинке» часов пока нет, но можно ожидать акцент на спортивные и игровые функции.