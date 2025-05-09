На параде Победы в Ижевске концерн «Калашников» представил мобильный разведкомплекс «Гранат-4Э» — беспилотную систему с дальностью наблюдения до 55 км и пунктом управления на базе КАМАЗа.

Во время парада ко Дню Победы в Ижевске концерн «Калашников» представил систему воздушной разведки «Гранат-4Э», предназначенную для дистанционного наблюдения и ретрансляции данных. Разработкой комплекса занимается НПО «Ижевские беспилотные системы», входящее в структуру концерна. Управление комплексом организовано из мобильного пункта, смонтированного на базе грузовика КАМАЗ-4350.

Система может работать в условиях ограниченной видимости и тёмного времени суток, передавая изображения и видео с помощью фотоаппаратуры, тепловизора и видеокамеры. Дальность действия аппарата составляет до 55 км. Важной особенностью комплекса является возможность его быстрого развертывания на местности.

Беспилотник, входящий в состав «Гранат-4Э», оснащён крылом с размахом 3,8 метра и способен оставаться в воздухе до восьми часов, развивая скорость от 90 до 140 км/ч. Максимальный взлётный вес аппарата — 45 кг, при этом его длина составляет около 2,5 метра.

Разработчики подчеркивают, что система уже применялась в полевых условиях и получила положительные отзывы. Комплекс рассчитан на использование в тактической разведке и может использоваться как самостоятельное решение или как часть более масштабной сетевой инфраструктуры наблюдения.