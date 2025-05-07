TSMC уже выпускает AMD Ryzen 9000

AMD приняла стратегическое решение отказаться от услуг Samsung Foundry в пользу TSMC для производства своих процессоров. Этот шаг обусловлен проблемами с производством Samsung по техпроцессу 4 нм. Причём последняя испытывает проблемы и с более «тонким» 3-нм техпроцессом: коэффициент выхода годных чипов сначала едва достигал 20% и лишь сейчас дошёл до уровня 50-60%. В это же время TSMC обеспечивает более стабильные показатели.

TSMC, в свою очередь, расширяет свои производственные мощности, включая фабрику Fab 21 в Аризоне, которая уже начала массовое производство 4-нм чипов (в частности, AMD Ryzen 9000). Это позволит AMD не только улучшить качество продукции, но и сократить логистические издержки благодаря более близкому расположению производства к рынкам сбыта. Кроме того, AMD получила доступ к будущему 2-нм техпроцессу TSMC для разработки следующего поколения процессоров EPYC под кодовым названием Venice.