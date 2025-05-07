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Mirakl
Microsoft выпустила 13-дюймовый ноутбук Surface Laptop на ARM-чипе Snapdragon X Plus
Новинка получила до 16 часов автономной работы, сканер отпечатка и поддержку ИИ-функций Windows 11.

Microsoft выпустила новую модель ноутбука в линейке Surface — теперь это 13-дюймовое устройство с ARM-процессором Snapdragon X Plus. Главная ставка в новинке сделана на продолжительное время автономной работы и встроенные функции искусственного интеллекта, включая Copilot и возможность использовать Recall — одну из новых фишек Windows 11, которая восстанавливает информацию из визуального контекста экрана.

Корпус устройства минималистичный, без излишеств. Из необычного — здесь нет фирменного порта Surface Connect, на который полагались предыдущие модели. Зарядка и подключение периферии осуществляется через универсальные разъёмы: есть USB-A, DisplayPort и стандартное аудио-гнездо. За биометрию отвечает дактилоскопический сенсор, встроенный в кнопку питания — камеры Windows Hello здесь нет.

Под капотом — 16 ГБ оперативной памяти и накопитель на 256 или 512 ГБ. Экран получил скромное разрешение 1920×1280 пикселей и обновление 60 Гц, чего достаточно для офисных задач. Охлаждение — полностью пассивное, то есть ноутбук работает бесшумно. Заявленное время автономной работы — до 16 часов без подзарядки.

В США новинка уже доступна для предзаказа: минимальная конфигурация обойдётся в $899, а за версию с большим объёмом накопителя просят $999. О сроках появления на других рынках пока не сообщается.

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#новости #microsoft #microsoft surface laptop 13
Источник: 4pda.to
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