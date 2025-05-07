LG разработала OLED-дисплей, способный растягиваться и образовывать физические элементы управления. Новинка впервые показана на Display Week 2025, среди первых заинтересованных — автопроизводители.

На выставке Display Week 2025 в Калифорнии LG Display представила прототип гибкой OLED-матрицы, способной изменять форму и превращаться в физические элементы управления.

Компания LG разработала необычный тип дисплея, который можно растягивать — при этом он сохраняет качество изображения и работает как сенсор. В определённых местах такая матрица при нажатии может выдаваться вверх и превращаться, например, в ручку-переключатель или кнопку.

Технология называется Stretchable, и пока находится на стадии демонстрации. Согласно заявлению LG, экран может растягиваться на 50% от исходной формы, при этом цветопередача и плотность пикселей остаются стабильными (около 100 пикселей на дюйм). В числе потенциальных партнёров LG упоминается Hyundai, хотя никаких соглашений пока не подписано.

Инженеры LG предлагают использовать такой дисплей в автомобилях, где можно отказаться от привычных кнопок и регуляторов — их заменят выдвигающиеся участки экрана с настраиваемыми функциями. Помимо этого, компания представила и другие решения: 18-дюймовый OLED-дисплей, убирающийся в потолок, и огромную 57-дюймовую панель на всю переднюю панель авто. Последняя умеет включать "режим конфиденциальности", когда водитель не видит экран пассажира.