Серия из 10 винтовок МР–512С от концерна «Калашников» приурочена к 80-летию Победы и выполнена с использованием драгоценных металлов и эмали.

К 80-летию Победы Ижевский механический завод (входит в концерн «Калашников») выпустил серию памятных пневматических винтовок МР-512С. Коллекция небольшая — всего 10 экземпляров, каждый оформлен по-своему. Часть винтовок украшена символикой городов-героев, часть — памятными знаками Победы. Всё выполнено вручную: гравировка объемная, с эмалью и даже драгоценными металлами.

Вместо стандартного пластикового приклада — обработанная вручную ореховая древесина. Ложа украшена лазерной сеткой, ствол — характерной гравировкой. Каждая винтовка комплектуется паспортом, в котором вписаны имена всех мастеров: от конструктора до гравёра. Такие штуки массово не делают — каждая уникальна, как музейный экспонат.

По техническим параметрам — классика: дульная энергия до 3 Дж, калибр 4,5 мм, вес около 2,8 кг. Прицел можно поставить на стандартную планку. Покупка лицензии не требует, так как модель относится к классу маломощного оружия.

В «Калашникове» говорят, что это не столько для стрельбы, сколько для памяти. Настоящие памятные вещи, сделанные к важной дате.