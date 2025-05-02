Специалисты ФМБА разрабатывают препарат, способный надолго избавить от поллиноза. Вакцина проходит испытания и может выйти на рынок уже в 2026 году.

В России близка к завершению разработка первой отечественной вакцины против аллергии на пыльцу. Учёные из Государственного научного центра иммунологии под эгидой ФМБА создали препарат на основе рекомбинантной технологии — его задача не просто снимать симптомы, а переобучать иммунную систему, чтобы она перестала воспринимать пыльцу как угрозу.

Вакцина нацелена на борьбу с поллинозом — сезонной аллергией, от которой ежегодно страдают миллионы людей. В первую очередь речь идёт о реакции на пыльцу берёзы и других весенних растений. Сейчас препарат находится на завершающем этапе клинических испытаний. По словам главы ФМБА Вероники Скворцовой, промежуточные результаты ожидаются уже летом 2025 года, а выход на рынок запланирован на 2026-й.

Технология основана на синтезе специфических белков, которые имитируют структуру аллергенов, но не вызывают воспаления. Постепенно организм перестаёт «пугаться» пыльцы, и иммунная система больше не запускает типичную аллергическую реакцию: чихание, зуд, отёки.

Если испытания завершатся успешно, вакцина станет первым в России препаратом подобного действия, способным заменить пожизненный приём антигистаминов. Она обещает существенно улучшить жизнь тем, кто каждую весну живёт с платком в руках и глазами цвета светофора.