Специальный шкаф для резисторов, оснащённый датчиками контроля температуры и эффективной системой охлаждения, позволяет безопасно рассеивать тепло в окружающую среду, предотвращая перегрев оборудования.

Конструкторы СКБ-2 Ковровского механического завода представили новую разработку — специализированный шкаф для тормозных резисторов, который должен повысить надёжность работы слипов при спуске судов. Устройство предназначено для защиты тормозных систем лебёдок от перегрева и потенциальных поломок в самый ответственный момент работы.

Когда судно движется вниз по слипу, тормозная система лебёдки работает на пределе: двигатель переходит в режим генерации, преобразуя механическую энергию в электрическую. Чтобы не повредить силовые цепи, избыточную энергию нужно быстро и безопасно рассеять. Для этого и используются тормозные резисторы — но сами они тоже нагреваются и нередко становятся источником проблем.

Разработка КМЗ — это не просто корпус с резисторами, а полноценная система с датчиками контроля температуры и встроенным охлаждением. При превышении заданных значений срабатывают элементы охлаждения, позволяющие избежать перегрева и остановки оборудования. Инженеры также предусмотрели надёжную вентиляцию и защиту от внешних факторов.

Новинка будет востребована на верфях и судостроительных предприятиях, где точность и безопасность в процессе спуска кораблей имеет первостепенное значение. КМЗ отмечает, что в будущем подобные решения могут быть адаптированы и для других типов тяжёлого промышленного оборудования, где важна термостабильность при высоких нагрузках.