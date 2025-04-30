Китайский автопроизводитель Chery запускает в шоурумах роботов-продавцов с искусственным интеллектом и силиконовым лицом

Китайский автопроизводитель Chery пошёл дальше традиционного автопрома — теперь в его флагманских автосалонах работают человекоподобные роботы-продавцы. Эти машины, получившие название AIMOGA (Artificial Intelligence with Multi-Objective Genetic Algorithm), построены на базе моделей искусственного интеллекта от DeepSeek и уже обслуживают клиентов в шоурумах в Малайзии.

Роботы AIMOGA говорят на 10 языках, ходят со скоростью до одного метра в секунду, распознают голосовые команды и могут демонстрировать “естественные” жесты — разработчики утверждают, что у них 41 степень подвижности, включая 12 в каждой руке. Для ориентации в пространстве используется пятиуровневая сенсорная система, обеспечивающая обход препятствий с точностью до сантиметра.

Физически AIMOGA оформлены как «гуманоиды» — в комплект входят силиконовые лица и “живое” поведение. Однако Chery подверглась критике за то, что у большинства представленных моделей — женские черты и светлые волосы, что сразу вызвало дискуссии о стереотипизации и гендерных шаблонах в дизайне сервисных роботов.

Компания продвигает этих роботов как новое поколение продавцов, способных взаимодействовать с покупателями на равных и не требующих перерывов или зарплаты. Chery не исключает, что вскоре расширит использование AIMOGA в других странах, особенно на ключевых азиатских рынках.