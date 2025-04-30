США в ближайшие годы не смогут создать аналог российской ракеты «Орешник», заявил эксперт Василий Дандыкин.

Американские вооружённые силы испытывают серьёзные трудности в создании баллистической ракеты средней дальности, сопоставимой с российским комплексом «Орешник». По мнению военного аналитика Василия Дандыкина, до конца текущего десятилетия США вряд ли смогут представить ракету, которая могла бы конкурировать с уже существующим российским образцом. Причиной этому служит заметное технологическое отставание в области гиперзвуковых разработок.

Согласно открытым источникам, ракета «Орешник» способна достигать скорости до 10 чисел Маха, что эквивалентно примерно 2,5–3 километрам в секунду. Это делает её практически неуязвимой для современных систем перехвата. Военный эксперт Владимир Гундаров добавляет, что на орбитальном участке полёта ракета разгоняется до 11 Мах, после чего устремляется к цели в коконе горячей плазмы. Этот плазменный эффект играет роль естественной защиты, экранируя корпус боеголовки от радиолокационного воздействия и затрудняя её перехват.

В то время как российская оборонная промышленность продолжает уверенно наращивать темпы и возможности гиперзвукового сектора, в США пока не представлены системы, способные развивать скорость свыше 5 Мах. Эксперты связывают задержки с технологическими трудностями, внутренними регуляторными ограничениями и высокой сложностью согласования новых программ в оборонной сфере.

Отставание в этой области может иметь стратегические последствия для глобального распределения сил. Пока одни государства закрепляют лидерство за счёт технологического превосходства, другим остаётся инвестировать в исследования и догоняющие разработки, чтобы сохранить паритет в сфере обеспечения национальной безопасности.