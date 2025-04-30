Компания «Джи Рус» построит в Приморье линию по выпуску тяжёлых дронов для грузоперевозок и эвакуации

Компания «Джи Рус» запустит в Приморье производство беспилотных летательных аппаратов, способных перевозить грузы весом до 200 кг. Производственная база появится в рамках статуса резидента свободного порта Владивосток. Планируемая мощность — до 60 дронов в год.

Проект предусматривает выпуск тяжёлых коптеров, которые смогут применяться в логистике, медицине и даже в военной сфере. Отдельное направление — создание ключевых компонентов: двигателей, регуляторов и бортовых вычислительных систем отечественной разработки. Это позволит повысить независимость проекта от зарубежных поставок.

По словам представителей компании, часть беспилотников будет адаптирована для выполнения санитарных задач — например, перевозки медикаментов и эвакуации пострадавших. Такие системы особенно актуальны для труднодоступных регионов, где использование классической авиации затруднено.

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики подтверждает: интерес к беспилотным решениям в регионе растёт. Всего в Приморском крае зарегистрировано более 1800 проектов в рамках режима свободного порта, и запуск дронов «Джи Рус» станет частью новой технологической волны.