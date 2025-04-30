Беспроводная зарядка, но теперь - по воздуху

В Санкт-Петербурге инженеры университета ИТМО продемонстрировали прототип помещения, где мобильные устройства заряжаются без проводов. Система позволяет передавать энергию на расстоянии, создавая в комнате равномерное магнитное поле, достаточное для поддержания заряда множества гаджетов.

Комната размером 4 на 4 метра с высотой потолка 2,5 метра работает на частоте 1 МГц. Чтобы получить заряд, смартфон нужно поместить в специальный чехол — он выполняет роль приёмника. При этом количество одновременно заряжаемых устройств ничем не ограничено.

По словам разработчиков, технология может быть адаптирована под любые типовые помещения — от офисов до транспортных узлов. В ближайших планах — научиться передавать заряд независимо от положения устройства в пространстве. Сейчас для эффективной передачи энергии требуется горизонтальное расположение приёмника.

Команда ИТМО также работает над улучшением характеристик магнитного поля. Повышение стабильности и управляемости поля сделает зарядку более быстрой и равномерной, независимо от числа подключённых устройств.