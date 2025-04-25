Исследователи разработали оптическое стекло с высокой плотностью и улучшенной чувствительностью к инфракрасному излучению.

Международная команда учёных представила новый тип стекла с высокой плотностью и усовершенствованными оптическими характеристиками, которое может найти применение в передовых системах фотоники и инфракрасной визуализации. Разработка объединяет усилия специалистов из России, Египта и Саудовской Аравии и уже продемонстрировала перспективные результаты в лабораторных условиях.

Основой исследования стало изменение химического состава традиционной стеклянной матрицы. Учёные заменили оксид кадмия на оксид висмута — этот шаг позволил одновременно повысить плотность материала и снизить ширину его оптической запрещённой зоны. В результате получился материал, способный более эффективно поглощать свет в ближнем инфракрасном диапазоне — важное качество для систем ночного видения, телекоммуникационных компонентов и инфракрасных датчиков.

По словам участников проекта, среди которых — научные сотрудники МФТИ и профессор Яссер Раммах из Университета Минуфии, полученное стекло также демонстрирует повышенную устойчивость к внешним воздействиям, включая радиационное облучение. Это делает его особенно привлекательным для использования в экстремальных условиях — например, в космической или оборонной технике.

Отдельное внимание исследователи уделили показателю преломления: его увеличение расширяет возможности для точного управления светом внутри материала. Это даёт инженерам новые инструменты при создании линз, волноводов и других оптических элементов, где важна не только прозрачность, но и способность фокусировать или направлять излучение с высокой точностью.