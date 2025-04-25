На Байкале впервые сняли на камеру естественные выбросы нефти — редкое геологическое явление, описанное ещё в XVIII веке

Исследователи из Байкальского музея Сибирского отделения РАН впервые задокументировали природные нефтяные выбросы на поверхности Байкала. Уникальные кадры были получены в ходе недавней экспедиции в районе деревни Сухая. Это первый случай, когда редкое геологическое явление удалось запечатлеть на фото и видео в естественных условиях.

О существовании таких выбросов учёные знали давно. Первое описание появилось ещё в 1733 году — его оставил немецкий естествоиспытатель Иоганн Георг Гмелин, участвовавший в Великой северной экспедиции. Однако до настоящего времени достоверных визуальных свидетельств этого явления не было.

По оценке специалистов, ежегодный объём таких природных выбросов составляет примерно 4 тонны нефти. Явление не связано с хозяйственной деятельностью или промышленной добычей — речь идёт о естественных просачиваниях углеводородов из глубинных слоёв земной коры.

Учитывая статус Байкала как объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, любые процессы, связанные с изменением его экосистемы, находятся под вниманием учёных. При этом эксперты подчёркивают: несмотря на наличие подобных выбросов, озеро остаётся одной из самых чистых пресноводных экосистем на планете, с прозрачностью воды до 40 метров.

Погодные условия в этом году сыграли свою роль. Из-за аномально тёплой зимы, когда температура в регионе местами превышала норму на 12 градусов, лёд на Байкале образовался позже обычного. Это открыло редкую возможность наблюдать явление непосредственно на незамёрзшей поверхности, что ранее было затруднено из-за ледового покрова.