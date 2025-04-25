Sollers начала выпуск универсала SF1 — семь мест, турбомотор, грузоподъёмность до 965 кг

В Елабуге стартовало производство нового многоцелевого автомобиля SF1 от компании Sollers. Машина ориентирована как на семейное, так и на коммерческое использование. В линейке представлены семиместный пассажирский вариант, пятиместная модификация и грузовой фургон. Производство организовано с нуля — от сварки кузова до окраски и сборки — на базе собственного завода компании.

Габариты SF1 — 5,1 метра в длину, что делает его заметно крупнее привычных моделей в сегменте и потенциальным конкурентом таким автомобилям, как Lada Largus. Под капотом — турбомотор объёмом 1,5 литра, развивающий 136 лошадиных сил, работающий с механической коробкой передач. Максимальная грузоподъёмность заявлена до 965 кг.

Пассажирская модификация адаптирована под российские условия и отличается от зарубежных прототипов. В отличие от китайского Refine M3, который используется как основа для грузовой версии, российская модель получила семиместный салон, что делает её более удобной для использования в частном и корпоративном сегменте.

Фургон рассчитан на перевозку объёмных грузов — полезный объём до 5,15 м³, а полная масса варьируется между 2499 и 2600 кг, что позволяет варьировать между налогооблагаемым и не облагаемым категориями.

Комплектация включает всё необходимое для базового комфорта: системы безопасности (ABS, ESC), подушки, кондиционер, электростеклоподъёмники. Встроенный аккумуляторный блок и упрощённое техобслуживание рассчитаны на эксплуатацию в регионах с нестабильной инфраструктурой.

Цена на SF1 стартует от 1,99 млн рублей, гарантийные обязательства — 2 года или 200 000 километров пробега.