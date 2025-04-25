Комплекс РЭБ «Штора» от НПО «Киловатт» подавляет дроны на расстоянии до 5 км. Система рассчитана на защиту объектов и личного состава от разведывательных и ударных БПЛА.

Новое средство радиоэлектронного подавления под названием «Штора» К-12/700 представлено в рамках выставки Securika Moscow 2025. Разработка принадлежит научно-производственному объединению «Киловатт» и ориентирована на противодействие беспилотным летательным аппаратам — как разведывательным, так и ударным.

Комплекс рассчитан на защиту стационарных объектов и групп личного состава от коптеров и дронов самолётного типа. Радиус действия «Шторы» может составлять от 2,5 до 5 километров, в зависимости от особенностей местности и наличия естественных преград.

Система предназначена для работы в условиях тактического применения, и, как отмечают разработчики, её уже используют в зонах с высокой активностью вражеских БПЛА. Комплекс способен подавлять сигналы управления и навигации дронов, лишая их возможности точно достигать цели или возвращаться обратно.

Физически «Штора» выполнена в мобильном формате — её можно быстро разворачивать на полевых позициях. Конструкция позволяет встраивать комплекс в сеть охраны объектов, а также использовать автономно. Система ориентирована на подавление на частотах управления и передачи данных, что делает её актуальной в условиях децентрализованных атак, включая использование дронов-камикадзе.

По словам разработчиков, важной задачей было создание компактного и устойчивого к обходу решения, которое можно быстро ввести в эксплуатацию даже в сложных условиях. Устройства РЭБ всё чаще становятся критическим элементом тактической обороны — особенно на фоне масштабного применения дронов в современных конфликтах.