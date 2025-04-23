Российская компания «Инферит» представила ноутбук Mercury с 15,6-дюймовым экраном, процессорами Intel и до 32 ГБ оперативной памяти. Устройство поддерживает Windows 11 или Linux и рассчитано на 7 часов работы от батареи.

Производитель компьютерной техники «Инферит» анонсировал ноутбук под названием Mercury. Новинка получила экран 15,6 дюйма и будет предлагаться в вариантах с процессорами Intel Core i5 и i7.

Вес устройства — 1,7 килограмма, а корпус выполнен из сочетания пластика и алюминия. По габаритам — 359 на 237 миллиметров при толщине 18,5 мм. Комплектации предусмотрены с 16 или 32 ГБ оперативной памяти DDR4, SSD на 512 ГБ, а также аккумулятором на 6000 мА*ч, который, по заявлениям компании, выдерживает до 7 часов автономной работы.

Экран у Mercury — матовый, разрешение Full HD (1920×1080 пикселей), яркость — 250 нит. Угол открытия крышки — до 175 градусов. Камера прикрыта механической шторкой, есть клавиатурная подсветка, два микрофона и встроенные динамики.

На корпусе расположены три порта USB Type-A, один USB Type-C, Thunderbolt 4 и HDMI 2.1. Беспроводные модули включают Wi-Fi 6 (802.11ax) и Bluetooth 5.1. Операционную систему можно выбрать: Windows 11 или Linux.

По словам представителей «Инферит», при разработке устройства делали упор на баланс между производительностью и удобством в повседневной эксплуатации.