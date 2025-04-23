У видеокарт GIGABYTE в вертикальном положении может вытекать термопрокладка

Пользователь одного из технических форумов заметил проблему с видеокартой GIGABYTE, установленной вертикально. По его словам, из карты начала вытекать жидкость — как позже выяснилось, это были термопрокладки, предназначенные для охлаждения чипов памяти.

Речь идёт о модели GeForce RTX 5080 AORUS MASTER ICE. Устройство было установлено с помощью райзера в вертикальном положении и использовалось для обычных задач — в основном игр по паре часов в день. Через месяц владелец обнаружил, что термоинтерфейс начал выходить за пределы охлаждающего модуля.

Такая ситуация может повлиять на охлаждение чипов видеопамяти: утечка снижает теплопроводность, а значит, температура может расти. В худшем случае термопаста или гель попадают в слот PCIe, что уже грозит проблемами с материнской платой.

Интересно, что подобные жалобы появлялись и раньше. Китайский портал Uniko’s Hardware отмечает, что их читатели сообщали о похожих случаях — в основном с видеокартами GIGABYTE последних поколений, где используется более мягкий, почти жидкий термоинтерфейс.

Официальных комментариев от производителя на момент публикации не поступало. Пока остаётся неясно, связано ли это с конструктивной особенностью охлаждения или с конкретной партией компонентов.