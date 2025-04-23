АвтоВАЗ подал заявку на регистрацию торговой марки Darus. Что именно будет выпускаться под этим именем — пока неизвестно.

В базе Роспатента появилось свежее имя, связанное с АвтоВАЗом — Darus. Бренд зарегистрировали в категории транспортных средств. Кто именно оформил заявку, в документе не указано, но адрес, связанный с ней, точно указывает на штаб-квартиру завода в Тольятти.

Что за модель стоит за новым названием, пока остаётся загадкой. Ни описания, ни технических деталей — только само имя. Это может быть как новая Lada, так и отдельная линейка.

Darus — не первое новшество в списке брендов АвтоВАЗа. В феврале компания добавила в реестр названия Yarus, Yashma, Tigris, Ariva и Parus. Все они тоже пока без официальной расшифровки.

Очевидно одно — компания готовит что-то новое и делает это последовательно, регистрируя один бренд за другим.