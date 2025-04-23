Новая версия российского детектора «Птицелов-2» обнаруживает дроны и может перехватывать видео с них. Устройство работает до 22 часов без подзарядки.

Компания «Элтех-ЮГ» представила обновлённую версию системы обнаружения беспилотников — «Птицелов-2». Этот прибор не только находит дроны, но и может получать с них видеосигнал.

Устройство работает в трёх режимах. В первом — как спектр-анализатор: сканирует частоты, определяя, есть ли поблизости активные беспилотники. Второй режим проще — сразу показывает, какой именно дрон обнаружен, на какой частоте он работает и насколько силён его сигнал.

Третий режим — ключевой. С его помощью можно перехватывать видеопоток, передаваемый с дрона. Это возможно благодаря встроенному декодеру, который считывает инвертированные аналоговые сигналы — как раз такие часто используют в военной технике.

Время работы у новой версии прибора тоже изменилось. В режиме постоянного сканирования «Птицелов-2» держится до 22 часов. Если запущен перехват видео — до 12. Это заметный прирост по сравнению с предыдущей моделью.