В России запускается реестр подозрительных криптокошельков, который станет частью «Цифровой экосистемы» для борьбы с отмыванием денег и терроризмом.

Российские власти решили не оставлять криптовалютные махинации в тени и запускают новый реестр подозрительных криптокошельков. Теперь кошельки, которые вызывают сомнения, будут под пристальным наблюдением. Информация о таких криптовалютах будет поступать от банков, налоговых органов, МВД и даже международных партнёров. Ожидается, что реестр станет важным шагом в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Этот реестр — часть амбициозной «Цифровой экосистемы», созданной для того, чтобы не оставить шансов финансовым преступникам. Главная фишка системы — нейросетевые алгоритмы, которые будут отслеживать сложные транзакции и подозрительную активность. Если кто-то попытается перевести средства террористам или использовать анонимный кошелек, система всё это будет фиксировать и заносить в базу.

Не останутся без внимания и кошельки, связанные с НКО и СМИ, признанными иноагентами. Всё, что выходило за рамки законности, теперь попадет в поле зрения. Для финансовых расследований это не просто шаг, а настоящий рывок. Автоматизация этих процессов не оставит никаких шансов для серых схем.

Новый реестр — это не только про безопасность, но и про контроль над цифровым рублём. В будущем система будет отслеживать операции с национальной криптовалютой и помогать в расследованиях. В общем, если кто-то решил скрывать свои финансовые потоки, больше не получится сделать это в тени.