«Газпром-медиа холдинг» анонсировал объединение своих цифровых активов под брендом RuTube к концу 2025 года.

«Газпром-медиа» готовит революцию в мире российского цифрового контента. К концу 2025 года холдинг объединит все свои медиаактивы под брендом RuTube. То, что раньше существовало как три разных сервиса, теперь станет одним целым: популярный сервис коротких видео Yappy перейдет в формат RuTube Shorts, а онлайн-кинотеатр Premier получит название RuTube Premier. Всё, что нужно пользователю, теперь будет под одним брендом.

Сергей Косинский, заместитель гендиректора «Газпром-медиа», заявил, что это слияние не просто улучшит работу с пользователями, но и существенно расширит библиотеку контента. «Планируем предоставить более широкий выбор для разных аудиторий», — отметил он. Впрочем, множественные эксперты в индустрии высказывают осторожный оптимизм по поводу того, как всё это будет работать в реальности. В частности, объединение RuTube с Premier, ориентированным на платный контент, вызывает вопросы о том, насколько будет удобно пользователю переключаться между форматами коротких видео и платными фильмами.

А вот что стоит признать: сам факт такого объединения выглядит как попытка холдинга захватить больше внимания и пользователей, особенно после того, как в России возникли проблемы с YouTube. Сервис уже проделал неплохую работу по привлечению аудитории, и в феврале 2025 года количество активных пользователей RuTube достигло 17,6 миллионов в сутки. Вполне достойный результат, если учесть, что ещё несколько лет назад платформу, мягко говоря, обходили стороной.

Интеграция разных сервисов под одним брендом не нова для крупных медиахолдингов, но в случае с RuTube она может стать не просто маркетинговым ходом, а переворотом на фоне отсутствия альтернатив такого масштаба в России. С учетом того, что в прошлом году компания предложила объединенную подписку на три сервиса за 399 рублей, можно ожидать, что пользователи получат еще более удобный доступ к контенту.

Теперь главное — как отреагируют пользователи. Тот факт, что RuTube изначально был ориентирован на видео, а Premier на платные фильмы, оставляет вопросы по удобству такого слияния. Но если всё сложится, как задумано, «Газпром-медиа» может создать по-настоящему мощную платформу, которая объединит всё необходимое для развлечений под одной крышей. И кто знает, возможно, именно этот шаг сделает RuTube ещё более значимой платформой на медиа-карте России.