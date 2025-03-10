Компания JBL выпустила новую версию популярной колонки — JBL Authentics 200 Platinum Edition.

JBL расширяет свою линейку с новой версией популярной колонки — JBL Authentics 200 Platinum Edition. Этот обновленный вариант отличается элегантным кремовым цветом с золотыми акцентами, а также сетчатым дизайном, вдохновленным JBL L100 Classic. Внешние изменения — это все новшества, так как технически колонка осталась такой же, как и предыдущая модель.

Колонка JBL Authentics 200 оснащена двумя 25-миллиметровыми твиттерами, 5-дюймовым полноценным вуфером и 6-дюймовым пассивным радиатором. Мощность устройства достигает 90 ватт, а подключение возможно через Bluetooth 5.3, Wi-Fi и классический 3,5 мм разъем. Также поддерживаются Spotify Connect, AirPlay и Alexa Multiroom для воспроизведения музыки в разных комнатах. Возможность использования голосовых помощников Google Assistant и Amazon Alexa одновременно делает колонку еще более удобной в использовании.

Модель уже доступна для покупки в Китае по цене около 275 долларов США, однако информации о доступности и стоимости в других странах пока нет. Ожидается, что JBL может выпустить колонку и на глобальный рынок.