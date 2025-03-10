Ожидается тонкий блок камеры на iPhone 17 Air и тройная камера на iPhone 17 Pro Max.

Появились первые изображения предполагаемого дизайна iPhone 17, созданные с помощью 3D-печати на основе утечек. Судя по всему, Apple решила перенять некоторые элементы дизайна у Google Pixel, что стало неожиданным шагом для поклонников бренда.

Согласно инсайдерским данным, iPhone 17 Air получит тонкий блок камеры с одним объективом, тогда как iPhone 17 Pro Max оснастят крупным модулем с тремя камерами. Вспышка при этом будет расположена на дальнем конце островка камеры. Несмотря на сходство с дизайном Pixel, устройства сохранят фирменные черты Apple.

Реакция на новый стиль оказалась неоднозначной. Одни пользователи рады свежему дизайну после нескольких лет однообразия, другие считают, что Apple рискует утратить свою уникальность, копируя решения конкурентов. Тем не менее, авторитетные источники утверждают, что именно этот дизайн уже утвержден для финальной версии iPhone 17.

Кроме изменений во внешнем виде, ожидается и ряд технических новшеств. В частности, базовая модель iPhone 17 может наконец получить экран с частотой обновления выше 60 Гц, а также обновленный голосовой помощник Siri, релиз которого откладывался уже несколько раз. Если слухи подтвердятся, iPhone 17 действительно может стать самым заметным обновлением за последние годы.