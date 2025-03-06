На MWC 2025 Xiaomi представила модульную камеру MFT, которая крепится к смартфону Xiaomi 15 и предлагает возможности профессиональной съемки.

На выставке MWC 2025 компания Xiaomi представила революционную концепцию — Xiaomi Optical Modular System. Это модульная камера стандарта Micro Four Thirds (MFT), которая магнитно крепится к задней панели прототипа смартфона Xiaomi 15. Устройство оснащено 100-мегапиксельным сенсором Light Fusion X, который превосходит 1-дюймовый датчик в Xiaomi 15 Ultra. Сенсор MFT с кроп-фактором 2x (по сравнению с 2.7x у 1-дюймовых сенсоров) предлагает улучшенные возможности захвата света и глубины резкости, приближая мобильную фотографию к уровню профессиональных беззеркальных камер.

К модульной системе прилагается компактный 35-мм объектив с максимальной диафрагмой f/1.4, шестилинзовой асферической оптической конструкцией и минимальной дистанцией фокусировки 20 см. Поддерживаются автофокус, ручная фокусировка и распознавание лиц. Подключение объектива происходит через магнитное кольцо и контактные разъемы, напоминающие технологию Apple MagSafe, что исключает необходимость в отдельном источнике питания.

Для передачи данных используется технология Xiaomi Laserlink Communication, работающая на основе инфракрасного лазера. Это позволяет передавать необработанные изображения в реальном времени на смартфон, где они обрабатываются вычислительной фотографией Xiaomi. Пользовательский интерфейс камеры интегрирован в профессиональный режим смартфона, обеспечивая полный контроль над съемкой. Внешний дизайн напоминает премиальные камеры Leica, однако Xiaomi пока не подтвердила сотрудничество с этой компанией.

Несмотря на явные преимущества, концепция имеет ограничения. В отличие от универсальных решений Sony QX10 и QX100, совместимых с любыми смартфонами, модуль Xiaomi предназначен только для определенных моделей Xiaomi, что ограничивает его рыночный потенциал. Однако, если компания расширит совместимость и предложит конкурентоспособную цену, Xiaomi Optical Modular System может стать прорывом в мобильной фотографии, объединив компактность смартфонов с возможностями профессиональных камер.