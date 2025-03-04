В Татарстане начали выпуск нового фургона Sollers SF1, оснащённого 1,5-литровым турбомотором JAC, который используется на моделях «Москвич 3» и «Москвич 6».

В Татарстане стартовало производство нового фургона Sollers SF1, который заявлен как российская разработка. Однако при ближайшем рассмотрении становится ясно, что значительная часть его компонентов – китайские. Под капотом стоит 1,5-литровый турбомотор JAC, ранее использовавшийся на «Москвиче 3», а сама модель основана на платформе JAC Refine M3. Несмотря на внесённые доработки, такие как новая подвеска, отечественные шины и аккумулятор, вопрос о реальной локализации остаётся открытым.

Новый фургон рассчитан на перевозку грузов весом до тонны и спроектирован для удобства работы в городских условиях. Производитель делает ставку на компактные габариты, надёжную механику и экономичность. Тем не менее, бизнес-сообщество уже высказывает сомнения, сможет ли автомобиль конкурировать с проверенными коммерческими моделями.

Продажи Sollers SF1 стартуют уже в марте, а производство ведётся параллельно с моделями «Атлант». Осенью Sollers планирует представить ещё одну новинку – минивэн SP7, который заявлен как премиальная альтернатива для семей и корпоративного транспорта. Однако и в этой модели будут широко использоваться китайские технологии, что снова поднимает вопрос о независимости отечественного автопрома.

Насколько успешной окажется новая стратегия Sollers – станет ясно в ближайшие месяцы. Пока же можно сказать одно: российский рынок получает ещё один автомобиль, который, несмотря на локализацию, остаётся тесно связанным с китайскими производителями.



