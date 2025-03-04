Российские артиллеристы получили новейшую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, способную обнаруживать артиллерию и РСЗО на расстоянии до 150 км.

Российские артиллеристы осваивают новейшую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, которая значительно увеличивает дальность и скорость обнаружения цели. Новый комплекс способен засекать огневые точки артиллерии и РСЗО, передавая данные для точного ответного удара.

Главной особенностью системы стала уникальная методика расчёта траектории боеприпасов, что позволяет мгновенно определять точку запуска снаряда. На экране оператора отображаются данные о скорости, калибре и высоте полёта, а также координаты возможного удара. Это значительно ускоряет процесс контратаки – после получения данных беспилотники направляются для подтверждения цели, а артиллерийские расчёты могут немедленно открыть огонь.

Станция работает в режиме 360-градусного сканирования, но особенно эффективна в зоне переднего фронта, где засекает миномёты и гаубицы на 75 км, а РСЗО – на 150 км. Размещение комплекса на колёсном шасси МЗКТ-7930 (8×8) делает его мобильным, позволяя оперативно менять позиции.



