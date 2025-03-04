МТС представила «Защитник+» — первую подписку, направленную на защиту пользователей от мошенников.

МТС представила новую подписку «Защитник+», разработанную для комплексной защиты пользователей от телефонного и финансового мошенничества. Компания заявляет, что это первое в России решение, объединяющее автоматическую фильтрацию подозрительных номеров, защиту во время звонков и страхование от потерь, вызванных действиями киберпреступников.

Подписка включает систему блокировки мошеннических вызовов, а также функцию «Безопасный звонок», анализирующую разговоры в реальном времени и предупреждающую пользователя, если собеседник пытается его ввести в заблуждение. Дополнительной защитой станет страхование финансовых потерь, покрывающее до 1,5 миллиона рублей в случае успешного обмана.

Оператор уверяет, что новая услуга поможет значительно снизить уровень телефонного мошенничества, которое с каждым годом становится всё более изощрённым. Подключить подписку можно через приложение «Мой МТС», причём первый неделю сервис предоставляется бесплатно. В дальнейшем стоимость составит 149 рублей в месяц для актуальных тарифов и 199 рублей для архивных. Клиенты тарифа «МТС Супер» смогут пользоваться сервисом без дополнительной платы.

В условиях стремительного роста киберпреступности «Защитник+» станет важным инструментом защиты личных данных и финансов пользователей, отмечают эксперты. МТС рассчитывает, что услуга получит широкую популярность и повысит цифровую безопасность миллионов абонентов.