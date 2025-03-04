Новое оружие против дронов-камикадзе – российские инженеры создали умный патрон

Российские ученые представили новый дробовой патрон, разработанный специально для борьбы с дронами-камикадзе. В отличие от стандартных боеприпасов, этот снаряд снабжен аэродинамическими вставками и уникальной системой разлета дробин, что делает его эффективным даже против быстрых и маневренных БПЛА.

Главное нововведение – использование длинных и тонких нитей, связывающих дробины разного размера. При выстреле аэродинамические вставки обеспечивают оптимальное распределение поражающих элементов в воздухе, а натянутые нити создают эффект «ловчей сети», запутывая пропеллеры дрона и сбивая его с курса. Благодаря разной массе дробинок натяжение нити усиливается, что повышает шансы на успешное поражение цели.

Такое решение делает перехват беспилотников более эффективным, особенно в условиях ограниченного времени на реакцию. Испытания показали, что новый патрон может с высокой точностью поражать даже небольшие и скоростные БПЛА.



