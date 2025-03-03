В Samsung Secure Folder обнаружена уязвимость: конфиденциальные фото могут быть доступны при определенных условиях.

Функция Secure Folder на смартфонах Samsung, предназначенная для защиты личных файлов, фотографий и видео, оказалась не такой надежной, как заявляет компания. Пользователь Reddit обнаружил уязвимость, позволяющую получить доступ к изображениям в защищенной папке при определенных условиях.

Проблема связана с тем, что фото и видео из Secure Folder остаются скрытыми только для приложений из основного профиля устройства. Однако если на смартфон устанавливается приложение, работающее в рабочем профиле, оно может получить доступ к данным, даже если папка заблокирована. Например, приложение Shelter, создающее рабочий профиль, позволяет злоумышленникам просматривать скрытые файлы. При этом другие типы данных, такие как документы и приложения, остаются защищенными.

Кроме того, еще одна уязвимость позволяет злоумышленникам узнать, какие приложения находятся в Secure Folder. Для этого достаточно зайти в настройки устройства и открыть Менеджер разрешений, где можно увидеть список приложений, запрашивающих доступ, например, к геолокации.

Чтобы минимизировать риски, пользователям рекомендуется включить шифрование Secure Folder. Это можно сделать через меню папки, выбрав соответствующую опцию. Samsung пока не прокомментировала ситуацию, но, вероятно, компания вскоре выпустит обновление безопасности.