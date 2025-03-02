На предстоящем Mobile World Congress 2025 Samsung представит свою первую гарнитуру расширенной реальности на Android, Project Moohan.

Samsung готовится к событию на Mobile World Congress (MWC) 2025, которое пройдет с 3 по 6 марта. Компания анонсировала показ своей первой гарнитуры расширенной реальности на Android, известной как Project Moohan.

Project Moohan, разработана в сотрудничестве с Google. Гарнитура работает на базе мощного процессора Snapdragon XR2+ Gen 2 от Qualcomm и оснащена внешней батареей, которая может подключаться к дополнительным аккумуляторным блокам через USB-C.

В декабре прошлого года Samsung уже предоставила разработчикам наборы для создания приложений, что должно способствовать наличию готовых приложений к моменту запуска гарнитуры. Ожидается, что на MWC 2025 компания не только окончательно раскроет имя продукта и дату начала продаж, но и предоставит полные технические характеристики, которые уже успели получить положительные отзывы за свою легкость и высокое качество сборки.

Кроме того, на MWC 2025 Samsung планирует представить эксклюзивный обзор нового смартфона Galaxy S25 Edge, а также уже анонсировала выпуск новых моделей Galaxy A56 5G, A36 5G и A26 5G.