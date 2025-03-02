HMD Global вводит на рынок наушники Amped Buds с возможностью зарядки смартфонов.

HMD Global сегодня анонсировала запуск своего новейшего продукта - наушников Amped Buds, которые не только обеспечивают качественное звучание с активным и пассивным шумоподавлением, но и могут заряжать ваш смартфон благодаря футляру с функцией обратной беспроводной зарядки. Встроенный аккумулятор имеет объем на 1,600mAh.

Компактные и стильные, Amped Buds доступны в нескольких цветовых решениях - голубом, черном и розовом. Корпус наушников поддерживает новый стандарт Qi2, который обеспечивает совместимость с магнитными системами зарядки, такими как MagSafe. Это позволит использовать футляр для зарядки наушников, обеспечивая до 95 часов воспроизведения музыки без повторной зарядки.

Продукт был представлен на международной выставке MWC, где HMD также показала новый телефон, выполненный в стилистике FC Barcelona, и новую модель телефона для подростков, разработанную в сотрудничестве с производителем детских умных часов Xplora. Однако именно Amped Buds вызвали особенный интерес у посетителей.

Стоимость устройства составляет около $206, и ожидается, что оно появится в продаже в апреле. Пока неизвестно, будут ли наушники доступны на американском рынке.