В продажу также поступили планшеты, наушники и часы.

Компания запускает в Европе свои флагманы Xiaomi 15 и 15 Ultra. Новинки уже доступны для заказа в Великобритании и по всей Европе.

За $1,600 Xiaomi 15 Ultra предлагается камера с 200-мегапиксельным перископическим объективом. Дополнительно за $225 можно приобрести фотографический комплект, который превратит ваш телефон в почти профессиональную камеру. Стандартная модель Xiaomi 15 за $1,100 обладает тройной камерой с датчиками по 50 мегапикселей каждый.

Xiaomi также представила в Европе обновлённые планшеты Pad 7 и Pad 7 Pro. С ценником от $465 и $565, эти планшеты предлагают 3.2K дисплеи с частотой обновления 144 Гц. А Pad 7 Pro идёт в матовом стекле за $690.

На рынке также представлены новые наушники: Buds 5 Pro и Watch S4. Часы с усовершенствованным трекером здоровья Smart Band 9 Pro и Watch S4.