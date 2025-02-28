Microsoft закрывает Skype в мае 2025 года, заменяя его на Teams

Сервис Skype будет закрыт в мае 2025 года. В коде последней версии приложения для Windows была найдена строка, которая подтверждает эту информацию. Согласно данным портала XDA Developers, пользователи будут перенаправлены на Microsoft Teams, который, по сути, заменит Skype в корпоративной среде.

Согласно найденному скрипту, с мая Skype больше не будет доступен, и его функции перейдут к Teams, который уже давно занимает центральное место в корпоративном сегменте. Это решение по закрытию Skype, по всей видимости, отражает стратегический переход Microsoft к более эффективной и универсальной платформе для общения в бизнес-среде, где Teams демонстрирует лучшую интеграцию с другими продуктами компании.

Skype был создан в 2003 году и на протяжении десятилетий был в числе самых популярных сервисов для видеозвонков и обмена сообщениями. В 2011 году сервис был куплен Microsoft за $8,5 миллиардов, но с течением времени его влияние начало снижаться. Особенно это стало очевидно в годы пандемии, когда пользователи все чаще переключались на более современные и удобные альтернативы, такие как Zoom и Google Meet.

Хотя Microsoft пока не подтверждает официально дату закрытия Skype, информация, полученная от специалистов, вероятно, предвещает конец эры для одного из самых известных мессенджеров. В будущем компания будет делать акцент на Teams, в который перенесет все ключевые функции Skype, стремясь создать более современную и масштабируемую платформу для рабочих и образовательных нужд.