Белый дом рассчитывает получить $20 млрд прибыли от соглашения с Украиной по редкоземельным металлам.

Белый дом рассчитывает получить $20 млрд от нового соглашения по добыче полезных ископаемых, включая редкоземельные металлы. Об этом сообщил глава национального экономического совета США Кевин Хассетт, отметив, что сделка позволит Америке не только заработать, но и обеспечить «стратегическую безопасность».

Контракт, который подпишут 28 февраля, предполагает, что США получат долю в добыче и транспортировке ресурсов, а часть прибыли будет направляться в инвестиционный фонд восстановления Украины. Официально сделка преподносится как взаимовыгодное партнерство.

Ранее Трамп открыто заявлял, что США вложили в Украину миллиарды долларов, и теперь эти деньги должны «вернуться». Он называл разные суммы – от $500 млрд до $1 трлн, но официальные прогнозы Белого дома скромнее. Тем не менее, соглашение укрепит американское присутствие в украинской экономике и позволит Вашингтону контролировать стратегически важные ресурсы, необходимые для технологий и обороны.