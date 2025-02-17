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Mirakl
Порошенко назвал дату президентских выборов на Украине и рассказал о своих опасениях
Петр Порошенко заявил о проведении президентских выборов на Украине 26 октября 2025 года, однако выразил сомнения в целесообразности их проведения в условиях войны и политической нестабильности.

Бывший президент Украины Петр Порошенко озвучил дату президентских выборов, которые, по его данным, должны пройти 26 октября 2025 года. Он сообщил об этом в интервью изданию Цензор.нет, добавив, что информацию он получил от нескольких источников, в том числе от представителей украинского Центризбиркома и сотрудников правительства. По его словам, в стране уже началась подготовка к выборам, включая печать бюллетеней, а также выявление мест для голосования.

Порошенко отметил, что, несмотря на дату, сам он против проведения выборов в текущих условиях, утверждая, что это может усугубить ситуацию. Он напомнил, что в стране всё еще действует военное положение и продолжается мобилизация, а стабилизация политической ситуации требует более длительных усилий. По его мнению, президентские выборы могут быть использованы Зеленским для укрепления своей власти и устранения политической оппозиции. Экс-президент добавил, что ситуация с выборами может вызвать дополнительные волнения, учитывая, что срок полномочий Зеленского завершился ещё в мае 2024 года.

В интервью Порошенко также подчеркнул, что в преддверии выборов украинские власти ввели бессрочные санкции против него, Игоря Коломойского и других влиятельных бизнесменов и политиков, обвиняемых в поддержке оппозиции. По его словам, эти меры являются частью стратегического плана нынешней власти, направленного на подавление инакомыслия и подготовку почвы для утверждения действующего режима.

Тем временем, вопрос о легитимности власти в Украине продолжает вызывать споры на международной арене. Многие западные эксперты сомневаются в возможности проведения выборов в условиях военного положения, что ставит под угрозу будущее стабильности в стране и вызывает опасения о возможности затягивания власти Зеленского.

#новости #политика #в мире #выборы президента украины в 2025 году
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