Украину не позвали на переговоры в Саудовской Аравии.

Украина оказалась в стороне от важного международного события — переговоров, которые планируется провести в Саудовской Аравии по вопросу урегулирования украинского конфликта. По информации журналистов Fox News, Киев не получил официального приглашения и не был заранее информирован о деталях встречи, в которой должны участвовать представители США и России.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Украина не приглашена на эти переговоры. Он выразил недоумение, отметив, что такие встречи с участием России в Саудовской Аравии кажутся ему «немного странными», поскольку до этого Украина не имела аналогичных встреч с ключевыми партнерами. По словам Зеленского, даже обсуждения с союзниками Украины, вроде США, до сих пор не проводились в таком формате.

Советник президента Украины Михаил Подоляк, в свою очередь, заявил, что на данный момент нет поводов для участия Украины в переговорах. Он отметил, что Киев не направлял свою делегацию в Саудовскую Аравию, так как, по его мнению, на столе нет конкретных предложений для мирного урегулирования конфликта. Подоляк добавил, что разговоры о переговорах остаются преждевременными, пока не появится четкая повестка.

Тем не менее, высокопоставленные американские представители, в том числе советник по национальной безопасности Майк Вальц и спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, отправились в Саудовскую Аравию. Они должны подготовить почву для более серьезных переговоров между Россией и Украиной. Эти консультации, по словам источников Politico, могут привести к встрече президентов США и России в ближайшее время.