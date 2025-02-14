Компания Илона Маска, Boring Company, анонсировала запуск сети подземных тоннелей Dubai Loop в Дубае. Проект направлен на улучшение транспортной доступности в городе и уменьшение нагрузки на уличные магистрали.

Компания Boring Company, основанная Илоном Маском, объявила о старте амбициозного проекта Dubai Loop — сети подземных тоннелей, которая соединит крупнейшие и наиболее густонаселенные районы Дубая. Этот проект, по словам министра по вопросам искусственного интеллекта ОАЭ Омара бен Султана аль-Улама, станет важным шагом в модернизации транспортной системы города и решении проблемы дорожных пробок.

По словам Маска, новая система будет работать по принципу «червоточины»: пассажиры смогут буквально мгновенно перемещаться из одного района в другой, используя высокоскоростные подземные маршруты. Это должно существенно сократить время в пути и избавить город от постоянных заторов на дорогах, особенно в часы пик. Маск подчеркнул, что сеть тоннелей станет не просто удобным способом передвижения, но и важной частью концепции устойчивых городов будущего, где транспортные системы работают быстро, эффективно и не перегружают уличную инфраструктуру.

Проект Dubai Loop — это первый за пределами США крупный шаг для Boring Company, которая ранее занималась разработкой аналогичных проектов в Лос-Анджелесе и Неваде. Впрочем, масштаб и технические вызовы в Дубае окажутся куда более серьезными, учитывая особенности городской застройки и климата. Здесь компания Маска столкнется с необходимостью не только строительства тоннелей, но и разработки системы охлаждения, защиты от песчаных бурь и других факторов, характерных для региона.

Местные власти уже выразили поддержку проекту, отметив, что внедрение такой высокотехнологичной транспортной системы будет способствовать не только улучшению мобильности в городе, но и укреплению позиции Дубая как глобального технологического и инновационного хаба.



