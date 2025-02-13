После неожиданного разговора между Трампом и Путиным, который касался возможных переговоров по Украине, европейские дипломаты выражают беспокойство. Европа опасается, что США могут принять решения без учета мнения ЕС, что приведет к угрозам безопасности континента.

Телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, в ходе которого обсуждались возможные переговоры по урегулированию украинского конфликта, не остался незамеченным в Европе. Напротив, он вызвал настоящую бурю недовольства среди дипломатов и политиков, обеспокоенных тем, что ключевые решения по безопасности континента могут быть приняты без их участия.

Как сообщает издание Politico, европейские чиновники не скрывают, что такие обсуждения, без участия Украины и европейских стран, могут стать угрозой для будущего безопасности Европы. Исторически теплые отношения Трампа с Путиным не раз становились темой для спекуляций, и теперь эти опасения получили подтверждение. В Европе опасаются, что на фоне ухудшившихся отношений с администрацией Байдена, США могут принять решение без учета мнения ЕС, что фактически поставит Европу в тупик.

В ответ на это главы МИД Франции, Германии, Польши, Италии, Испании и Великобритании подписали совместное заявление, в котором утверждают, что мирное урегулирование не возможно без участия Украины и Европы. По их словам, ключевым элементом переговорного процесса должно стать обеспечение независимости и территориальной целостности Украины, а также «надежные гарантии безопасности» для страны.

Подобное заявление со стороны европейцев не обошлось без контекста — несколько дипломатов заявили, что «звонок Трампа Путину» выглядит как предательство, а перспектива того, что США могут пойти на уступки России, добавляет неуверенности в сложившуюся международную ситуацию. Более того, такие шаги могут создать прецедент, при котором решения по Украине будут приниматься в закрытом кругу, исключая ключевых игроков, что, по мнению ряда экспертов, приведет к нежелательным последствиям для Европы.

В итоге, если разговор Трампа и Путина не окажется изолированным эпизодом, Европа рискует оказаться не только в стороне от переговоров, но и в уязвимом положении в контексте дальнейшего развития событий вокруг Украины.