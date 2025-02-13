Дэвид Бекхэм зарегистрировал в России товарный знак

В то время как многие западные компании покидают российский рынок из-за политических санкций, Дэвид Бекхэм делает смелый шаг в обратном направлении. Бывший звездный футболист зарегистрировал свой товарный знак David Beckham в России, позволяя своей компании DB Ventures расширять портфолио продукции — от спортивных товаров до текстиля для дома и аксессуаров для новорождённых.

Роспатент официально зарегистрировал заявку, поданную ещё в июне прошлого года, 7 февраля 2025 года. Теперь под этим брендом в России можно будет приобрести всё: от носовых платков и кухонных полотенец до спальных мешков для младенцев и штор.

Компания DB Ventures уже управляет несколькими брендами под именем Бекхэма, включая линейку нижнего белья и одежды. Теперь, добавив товары для дома и младенцев, Бекхэм явно намерен укрепить свои позиции на российском рынке, несмотря на возможное публичное неодобрение.

Важно отметить, что решение Бекхэма может вызвать смешанные чувства как среди его поклонников, так и среди критиков. В то время как одни могут видеть в этом бизнес-проницательность, другие — отступление от принципов в погоне за прибылью.

Так или иначе, Дэвид Бекхэм продолжает оставаться фигурой, вызывающей горячие дискуссии, и его действия остаются под пристальным вниманием общественности и СМИ.