ФБР обнаружило около 2400 новых документов по делу об убийстве Кеннеди.

В рамках масштабного пересмотра архивов по делу об убийстве президента Джона Кеннеди ФБР обнаружило 2,4 тысячи секретных записей. Это событие стало неожиданным продолжением многолетних попыток пролить свет на трагические события ноября 1963 года. Многие из этих документов никогда не были представлены общественности и даже не рассматривались комиссиями, ранее исследовавшими дело.

Особенность этих материалов в том, что они оставались недоступными даже во время частичной публикации архивов в 2017 и 2018 годах. Тогда многие надеялись, что вскрытие документов поможет ответить на ключевые вопросы, но вместо этого секретные файлы породили еще больше теорий заговора. Теперь же, с обнаружением тысяч ранее неизвестных записей, есть шанс открыть новые детали, которые до сих пор оставались в тени.

Президент Дональд Трамп, который давно выступает за прозрачность в этом вопросе, издал указ о повторной проверке архивов в начале этого года. Именно в ходе этой проверки стали известны новые материалы, общим объемом в 14 тысяч страниц. В Белом доме назвали находку важным шагом на пути к полной ясности и пообещали сделать все возможное для ее изучения и публикации.

Хотя причины секретности этих документов остаются неясными, эксперты подчеркивают их возможную значимость. Считается, что убийство Кеннеди, официально приписываемое стрелку-одиночке Ли Харви Освальду, до сих пор вызывает множество вопросов. Новые записи могут дать ключ к пониманию того, что действительно произошло в ноябре 1963 года, и закрыть самые запутанные главы в истории США.