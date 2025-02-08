На выставке NAIS-2025 в Москве была представлена уникальная система безопасности Radar-IQ, которая способна отслеживать одновременно до 96 целей, защищая от воздушных и наземных угроз.

На выставке NAIS-2025 в Москве был представлен уникальный продукт, который способен кардинально изменить подход к защите объектов критической инфраструктуры. Это система Radar-IQ, разработанная российской компанией ТСНК (Диагностика-М). Решение обещает стать не просто еще одним элементом охраны, а технологией, которая объединяет множество передовых решений в области радиолокации и видеонаблюдения.

Radar-IQ — это целая экосистема, которая работает по принципу «все в одном». В основе системы лежит активная радиолокация, способная отслеживать до 96 целей одновременно. Как это работает? В первую очередь, система использует два радара: DR-500 для выявления воздушных угроз на площади до 800 000 кв. м и GR-800 для обнаружения наземных объектов, включая машины, пехоту и другие потенциальные угрозы.

Интересно, что Radar-IQ использует непрерывное обновление данных, что позволяет системе обнаруживать новые цели всего за две секунды, а точность её работы достигает такого уровня, что она может отслеживать объекты с частотой до четырёх обновлений информации в секунду. Таким образом, система способна адаптироваться к динамично меняющимся угрозам в реальном времени.

Примечательно, что Radar-IQ не ограничивается только радарными технологиями. Для визуального мониторинга система оснащена камерой DV-EYE, которая позволяет вести наблюдение в условиях плохой видимости или сложных погодных условий. Все эти данные интегрируются в единое информационное поле через контроллер CORE-IQ, который координирует работу всех элементов системы, обеспечивая их бесперебойную и синхронизированную работу.

Одним из ключевых преимуществ Radar-IQ является её универсальность. Она подходит для защиты самых различных объектов: от аэропортов, морских портов и энергетических предприятий до государственных учреждений и частных территорий. Система может быть легко адаптирована под любые условия и специфические угрозы, что делает её незаменимым инструментом для охраны объектов с повышенным уровнем риска.

Прототипы системы уже показали свою эффективность в условиях реальных испытаний. Она успешно справляется с обнаружением и отслеживанием как малых беспилотников, так и крупных воздушных объектов, включая вертолёты и даже низколетящие самолёты. В будущем Radar-IQ может стать основой для создания комплексных систем безопасности, которые могут интегрироваться в единую сеть для мониторинга и защиты больших территорий, например, городов или областей.

Radar-IQ также отвечает новым вызовам в области борьбы с терроризмом и нелегальными действиями, включая борьбу с незаконными поставками оружия и другими преступлениями, связанными с использованием воздушных и наземных средств. В условиях роста угроз от дронов и других малозаметных объектов такая система может стать важным шагом вперёд в области национальной безопасности.

Для тех, кто думает, что подобные технологии — это лишь футуристические решения, Radar-IQ доказывает, что будущее безопасности уже наступило. В ближайшие годы эта система может стать стандартом для охраны критических объектов по всему миру.