Американский интерес к украинским редкоземельным металлам вызывает вопросы у экспертов, которые считают их запасы средними.

Интерес США к украинским редкоземельным металлам вызвал обсуждения в экспертных кругах. Геолог Дмитрий Ключарев считает, что титан-циркониевые россыпи в Днепропетровской области и литиевые месторождения под Донецком обладают потенциалом, но их объёмы далеки от мировых рекордов. Тем не менее, на фоне разговоров о стратегическом партнёрстве с Киевом, внимание американских компаний к этим ресурсам продолжает расти.

В то время как запасы лития остаются засекреченными, титан и цирконий уже много лет добываются открытым способом. Эксперт отмечает, что эти ресурсы играют ключевую роль в мировом производстве конструкционного титана, хотя США, по его словам, имеют доступ к аналогичным ресурсам у себя. История разработки американского месторождения Маунтин-Пасс в Калифорнии показывает, что интерес к редкоземельным металлам часто определяется ценами на рынке, а не только геополитическими факторами.

Вопрос остаётся открытым: зачем США нужны месторождения на Украине, если у них есть свои? Возможно, речь идёт о диверсификации поставок или попытке укрепить позиции в конкуренции с Китаем.