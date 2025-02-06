Американские официальные лица заявляют, что доллар сохраняет ведущую роль в мировой торговле и в ближайшее время альтернатив ему не предвидится.

Глава Минфина США Скотт Бессент уверен, что в обозримом будущем ни одна из альтернатив не сможет заменить доллар в международной торговле. В эфире Fox Business он подчеркнул, что доллар уже десятилетиями остаётся ключевой резервной валютой, и на горизонте нет реальных конкурентов, способных оспорить его статус.

Бессент отметил, что, несмотря на периодические обсуждения в странах БРИКС и попытки продвигать расчёты в национальных валютах, доллар продолжает доминировать. Он также прокомментировал недавние высказывания Дональда Трампа, который предупредил о возможных торговых пошлинах в случае создания БРИКС собственной международной валюты.

Российские официальные лица, в свою очередь, уточняют, что в рамках объединения обсуждаются механизмы снижения зависимости от доллара, но речи о его полной замене не идёт. Южная Африка и Индия также подтверждают, что вопрос создания единой валюты остаётся на уровне идей и не был формализован. При этом Владимир Путин напомнил, что Москва не стремится отказаться от доллара, но вынуждена искать альтернативы из-за давления со стороны Вашингтона.

Доллар продолжает доминировать, но желание отдельных стран расширить своё влияние в международной торговле остаётся фактором, который может со временем изменить правила игры.