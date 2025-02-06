Сбербанк объявил о планах сотрудничества с китайскими исследователями для совместной работы над проектами в области искусственного интеллекта.

Сбербанк объявил о сотрудничестве с китайскими исследователями в области искусственного интеллекта. Это решение, как отмечает первый заместитель председателя правления банка Александр Видяхин, связано с желанием обеих стран укрепить свои позиции в технологической гонке и уменьшить влияние американских корпораций.

Основой будущего партнерства станет совместная работа российских и китайских ученых над научными проектами, способными продвинуть развитие ИИ в научной и финансовой сферах. Специалисты Сбербанка уже проводили сравнение своих технологий, таких как GigaChat MAX, с китайской нейросетью DeepSeek. Согласно данным банка, DeepSeek демонстрирует высокие результаты в научных задачах и показывает сопоставимые с американскими моделями достижения, несмотря на меньший объём инвестиций.

Российский банк планирует использовать опыт китайских коллег для внедрения инновационных решений, которые позволят увеличить эффективность внутренних систем и предложить клиентам новые возможности. Ожидается, что партнерство с китайскими специалистами станет важным шагом на пути к созданию альтернативной технологической платформы в области искусственного интеллекта, независимой от доминирующих на рынке американских технологий.