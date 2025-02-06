Рособоронэкспорт представил обновлённую БМП-3 с дополнительной защитой от современных угроз и усовершенствованной системой управления. Новый подход к бронезащите и вооружению позволяет машине эффективно выполнять как боевые, так и специальные задачи.





Модернизированная БМП-3 была презентована с учётом опыта боевых действий последних лет. Рособоронэкспорт оснастил машину инновационными средствами защиты от новых угроз, включая дроны-камикадзе, противотанковые ракеты и кумулятивные боеприпасы.

Для защиты экипажа и повышения живучести на поле боя применены бортовые экранные решётки, а также усовершенствованный комплекс защиты верхней полусферы. Эти решения позволяют снизить вероятность пробития бронемашины сверху, где она наиболее уязвима.

Кроме того, в конструкцию включены современные элементы управления и наблюдения. Установлена автоматизированная система управления огнём, которая повышает точность и скорость стрельбы. Добавлена опция установки аппаратуры видеоконтроля и роботизации.

Представители Рособоронэкспорта подчёркивают, что модернизированная БМП-3 способна решать широкий спектр задач — от участия в общевойсковом бою до выполнения сложных спецопераций.