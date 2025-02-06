Новый беспилотный боеприпас «Куб» от концерна «Калашников» увеличил дальность поражения до 50 км, предоставив вооруженным силам уникальное оружие с высокой точностью и разрушительной мощностью.

Оружейный концерн «Калашников» представил новую версию своего беспилотного ударного боеприпаса «Куб», который теперь способен поражать цели на расстоянии до 50 км. Это улучшение позволяет дрону-камикадзе действовать гораздо эффективнее, поражая заранее заданные цели с точностью до 99%.

«Куб» — это высокоточный ударный инструмент, который оснащен боевой частью весом в 4 кг. Взрывчатка в боеголовке мощнее тротила, что делает его эффективным против пехоты и малобронированной техники. Дрон выполнен из легких материалов — фанеры и стеклопластика, что делает его достаточно мобильным, при этом весит всего 7-8 кг, а размах крыльев составляет 120 см.

Процесс работы с «Кубом» достаточно прост: сначала устанавливается аккумулятор, затем подготавливается боеголовка, и дрон отправляется в полет по заранее заданным координатам. С помощью таких характеристик, как высокая точность и дальность полета, «Куб» позволяет значительно увеличить возможности для проведения точечных ударов по позициям на поле боя.

Первоначально радиус действия дронов «Куб» был ограничен 25 км, но с последними улучшениями дальность поражения возросла в два раза. Это существенно расширяет его боевые возможности и делает его еще более эффективным.