На фестивале «Страйккон 2025» концерн «Калашников» представит уникальную аптечку первой помощи, разработанную для военных

Концерн «Калашников» выводит на рынок аптечку первой помощи, которая является частью разрабатываемой боевой экипировки «Легионер». Этот продукт, ориентированный на потребности военнослужащих нового поколения, обещает революцию в личной безопасности, как на поле боя, так и в условиях повседневной жизни.

Аптечка, которая будет представлена на фестивале «Страйккон 2025» в Москве, на первый взгляд — это не просто медицинский комплект, а высокотехнологичное средство спасения. Разработчики сделали акцент на быстроту и эффективность оказания помощи в экстремальных условиях. В её составе — уникальные средства, которые ранее были доступны только военным. Включая кровоостанавливающий бинт QuikMed с эффективностью 88%, жгуты, турникеты и анальгетики, которые помогут справиться с тяжелыми травмами до прибытия профессиональных медиков.

Инновационная аптечка разделена на два эшелона, позволяя оказывать помощь как в самых опасных «красных» зонах, так и в более безопасных «желтых». Эти новшества не только увеличивают шансы на выживание в условиях боя, но и могут быть полезными в экстренных ситуациях, например, при ДТП или других катастрофах, где каждая секунда имеет значение.

Кроме того, разработчики акцентируют внимание на практичности и компактности, позволяя носить аптечку с собой в любых условиях, не жертвуя удобством и функциональностью. Первая продажа стартует на выставке, а позже она поступит в широкий розничный оборот, обеспечив доступность качественной медицинской помощи для всех желающих.