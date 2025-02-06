Концерн «Калашников» выводит на рынок аптечку первой помощи, которая является частью разрабатываемой боевой экипировки «Легионер». Этот продукт, ориентированный на потребности военнослужащих нового поколения, обещает революцию в личной безопасности, как на поле боя, так и в условиях повседневной жизни.
Аптечка, которая будет представлена на фестивале «Страйккон 2025» в Москве, на первый взгляд — это не просто медицинский комплект, а высокотехнологичное средство спасения. Разработчики сделали акцент на быстроту и эффективность оказания помощи в экстремальных условиях. В её составе — уникальные средства, которые ранее были доступны только военным. Включая кровоостанавливающий бинт QuikMed с эффективностью 88%, жгуты, турникеты и анальгетики, которые помогут справиться с тяжелыми травмами до прибытия профессиональных медиков.
Инновационная аптечка разделена на два эшелона, позволяя оказывать помощь как в самых опасных «красных» зонах, так и в более безопасных «желтых». Эти новшества не только увеличивают шансы на выживание в условиях боя, но и могут быть полезными в экстренных ситуациях, например, при ДТП или других катастрофах, где каждая секунда имеет значение.
Кроме того, разработчики акцентируют внимание на практичности и компактности, позволяя носить аптечку с собой в любых условиях, не жертвуя удобством и функциональностью. Первая продажа стартует на выставке, а позже она поступит в широкий розничный оборот, обеспечив доступность качественной медицинской помощи для всех желающих.